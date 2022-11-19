九合一選戰黃金周末，民進黨新北市長候選人林佳龍今（19日）在鶯歌區舉辦「新北大翻新」選前大造勢音樂會，針對18歲公民權藍營出現雜音，林佳龍表示，18歲公民權修憲複決是台灣成為進步民主國家的重要指標，國民黨用奧步企圖破壞修憲複決，一定要衝高投票率，呼籲年輕人站出來。

行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、桃園市長候選人鄭運鵬等均出席「新北大翻新」選前大造勢音樂會，林佳龍受訪時表示，18歲公民權修憲複決是台灣成為進步民主國家的重要指標，全世界都在看，國民黨在立法院自知道打不贏就跟進，拿著公投複決大旗反公投複決。

林提及，國民黨以前也有前科，民進黨推動加入聯合國，國民黨就反對，民進黨要討黨產，國民黨就反黑金，鼓勵選民不要領公投選票，呼籲年輕人站出來，捍衛這次修憲公投複決，因為門檻很高、全世界都在看，國民黨用奧步企圖破壞修憲複決，一定要衝高投票率，一定要讓18歲公民權入憲，成為進步的民主國家。