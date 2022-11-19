桃消防歷時2小時43分完成救援任務，將戴姓女子送往醫院治療。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區嘎拉賀（新興）野溪溫泉是不少野溪探險客推薦的泡湯景點，桃園有一家四口今早到此泡溫泉，其中一名年約40歲的戴姓女子在泡湯過程中，慘遭落石砸傷，造成頭部撕裂傷、牙齒斷裂，緊急報案求助，桃消防立即上山救援將其帶回登山口，送往醫院治療。

消防指出，今日上午9時許接獲民眾報案，桃園有一家四口前往嘎拉賀泡野溪溫泉，戴女剛準備泡進溫泉時，突然遭到直徑約50公分大小的落石砸中，雖意識清楚，但造成頭部撕裂傷、牙齒斷裂與胸口疼痛，急需送醫治療。

巴陵分隊帶隊官曹金明立即帶隊上山準備救援，共出動17人、6車到場，10時45分找到受傷民眾，架設繩索擔架進行搬運，12時45分安全將傷者送到登山口，歷時2小時43分完成救援任務，後續將戴女送至醫院治療。

桃消防第四大隊大隊長郭百倫表示，山區容易發生落石情形，民眾到山區溪邊遊玩時，務必評估當天氣象並留意自身安全。