南投縣政府舉辦「龍騰虎躍，富旺南投」就業博覽會，共有超過50家廠商聯合徵才，提供2000個工作機會，最高薪資上看9萬元，其中8成以上，都是南投在地廠商提供工作機會；縣長林明溱鼓勵求職的朋友，要勇於嘗試找到理想工作。

林明溱表示，就業博覽會徵才廠商很多元，包括製造、食品、電子、觀光休閒、旅遊、服務、醫療，還有職業軍人等；廠商則有大立光、台灣卜蜂、上緯、美時製藥、九族文化村等優質廠商聯合徵才，其中8成以上是南投在地職務，希望求職的朋友留在家鄉服務。

林明溱指出，縣府正推動南投旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區、草屯手工藝園區、竹山竹藝產業、埔里福興農場溫泉園區等5大產業園區，預計創造8000個以上的工作機會，年產值超過100億元，就是要以在地產業發展「6星級產業」，建立健全的產業鏈，創造地方就業機會，吸引優秀人才返鄉或留鄉扎根，引導地方產業升級、永續發展。

勞動部南投就業中心、青年職涯發展中心、創客基地及微型創業鳳凰商家，也在現場提供就業及創業諮詢服務。

還有求職防詐騙快閃表演，讓民眾了解求職防騙技巧，避免因缺乏職場經驗，或急於獲得工作而落入求職詐騙陷阱。

就業博覽會設「身心障礙庇護工場，及身心障礙優先採購團體成果展示區」，還有「銀髮人才服務據點」，提供專業諮詢服務，協助銀髮族重返職場，讓南投成為銀髮友善就業城市。