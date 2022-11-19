港星杜汶澤來台定居2年，投資移民的他在今年初拿到中華民國身分證，而剛好適逢2022九合一選舉，使他有了投票權，在第一次收到投票通知單時，讓他感動拍下通知單，並喊「我討厭政治」但仍要去投票。

杜汶澤已來台定居，開影視公司又創立個人品牌，在兩地奔波，之前受訪時表示，什麼時候再回去（香港）還是未知，也因此更珍惜眼前人事物，是現階段課題，並透露：「這次離開反而給我最大的啟發是，不光說是離開香港，是你離開世界之前，每天有沒有很珍惜自己的生活？這才是最重要的。」

來台生活後，杜汶澤也觀察到港台兩地的差異，他透露最大的在於「效率」，比方到銀行辦事很容易碰到行員出錯，笑說：「有時是在回家的路上，又接到銀行打來電話，問我可以再來一趟嗎，因為剛剛少簽了一個名字」，還表示其實連英國也是這樣，又說：「後來我去了很多地方，我發現這是香港人的問題。香港是太有效率，但沒人情味；而台灣可能沒甚麼效率，但有人情味。」

今年初杜汶澤也順利拿到中華民國身分證，他也收到了2022九合一選舉的投票通知單，並在臉書分享並寫下：「第一次收到投票通知單，第一時間拍照留為紀念。我討厭政治，但投票是公民責任，所以決定下個禮拜的禪修班暫停一天，方便大家回家投票。我個人也會參與在台灣的第一次投票，因為民主不是與生俱來的，很多人卻因為有投票權反而不懂珍惜，到失去的時候才後悔已經太遲。台灣不能輸！大家加油！」