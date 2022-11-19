2022年第59屆金馬獎頒獎典禮，今（19日）於台北國父紀念館舉行，謝盈萱首度擔任金馬獎典禮主持人，究竟誰能成為今晚最大贏家，相信是所有人關注焦點，《智齒》以14項提名成為入圍大贏家，《咒》及《一家子兒咕咕叫》以13項提名緊追在後，不過傳出《智齒》劇組人員均未來台，僅有以該作品入圍《最佳男配角獎》的李淳會出席典禮，若最後成為得獎大贏家，他將有可能成為整晚上台領獎最多次的得獎者。

謝盈萱首度挑大樑，主持第59屆金馬獎頒獎典禮。（圖／陳俊吉 攝影）

金馬59影帝競爭激烈，由2位台灣演員張孝全和游安順，對上3位香港演員黃秋生、張繼聰、林家棟，張繼聰及游安順各以《窄路微塵》、《一家子兒咕咕叫》首度勇闖金馬殿堂，林家棟靠著《智齒》連續2年獲得提名，張孝全雖以《罪後真相》再度入圍金馬，不過卻是相隔10年之久，至於以《白日青春》第3度入圍影帝，也是呼聲最高的黃秋生，能否順利奪下影帝寶座，格外受到關注。

同樣是大牌雲集的影后之爭，依舊是死亡之組，張艾嘉這次靠著《燈火闌珊》第 10 次入圍金馬影后，曾獲得2次最佳女主角獎、1次女配角獎的她，寶刀未了的演技成為呼聲最高的得獎者，而她的對手有演出恐怖電影《咒》爆紅的蔡亘晏，以及香港女模出身的的袁澧林，兩位雖是首次入圍的新秀，但實力不容小覷，此外還有剛獲得香港金像獎影后頭銜的劉雅瑟，以及新加坡演員洪慧芳，勝負勢必得到最後一刻才能揭曉。

第59屆金馬獎頒獎典禮於11月19日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外， 其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞，更多資訊請上金馬官方網站，而《中時新聞網》也會在此公布第一手得獎名單，敬請鎖定。

【第59屆金馬獎得獎名單】

●最佳劇情片

●最佳紀錄片

《九槍》蔡崇隆

●最佳劇情短片

●最佳紀錄短片

《當我望向你的時候》黃樹立

●最佳動畫短片

●最佳導演

●最佳新導演

●最佳新演員

胡智強《一家子兒咕咕叫》

●最佳男配角

●最佳女配角

●最佳男主角

●最佳女主角

●最佳原著劇本

劉國瑞《白日青春》

●最佳改編劇本

歐健兒、岑君茜《智齒》

●最佳攝影

●最佳視覺效果

林嘉樂、何文洛、刁璟瑋《智齒》

●最佳美術設計

●最佳造型設計

●最佳動作設計

●最佳原創電影音樂

●最佳原創電影歌曲

●最佳剪輯

●最佳音效

●年度台灣傑出電影工作者

陳銘澤

●終身成就獎

賴成英

張照堂