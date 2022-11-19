蔣根煌的造勢大會上吸引大批民眾到場支持。（呂健豪攝）

支持者在侯友宜離開前拿帽子給他簽名。（呂健豪攝）

選前黃金周，新北市長侯友宜在今（19）日下午前往新莊，替爭取連任的新北市議長蔣根煌站台，侯友宜表示自己是抱持感恩的心情前往，新莊是北台灣的中心點，也是北北基桃乃至新竹縣市一千萬人口的中心，因為有蔣根煌在議會協調兩黨甚至第三勢力及無黨籍議員，才能讓新莊甚至新北市有更好的發展。

侯友宜表示，自己擔任市長這幾年來，是蔣根煌帶著議員夥伴以及新莊所有基層的鄉親緊密結合在一起，因為他的大力幫忙，才能讓新北市不斷的成長跟茁壯，新北市剛好把台北市跟基隆市緊密包在一塊，光這一塊就有將近七、八百萬的人口，再加上桃園甚至包括新竹縣市，這裡面最中心的中心就是新莊。

侯友宜說，過去大家看不見新莊，但是如果了解一個國際大都市要跟其他城市競爭，都是要用一千萬人口來計算，別說東京、首爾、洛杉磯，全球所有大都市都是以千萬人口計，這才是一個大都市有國際競爭力，而新莊就是北台灣千萬人口競爭力最重要的地方。

侯友宜強調，新莊包括旁邊的泰山、五股，家在一起比兩個台北市大安區還大，所以這個地方要改變，而改變最重要的力量就是市長、議員、議會和所有新莊人以及五股、泰山願意改變的市民站在一起，我們才會不一樣。

此外，侯友宜也重新新北的三個軸心，他說除了新板地區變成新舊府中雙城、三重第二行政中心，最重要、最大的軸心就在新莊溫仔圳以及五股垃圾山，這四百多公頃是新北市最中心的中心點，是過去五十年來容易積淹水的地方，但現在已經改變，也感謝所有新莊人與市民的配合，在沒有抗爭的情況下，透過溝通、輔導、協調，順利完成搬遷，創造現階段不可能的任務。

侯友宜也說，塭仔圳是台北信義計畫區的2.6倍，當中的貴子坑溪過去被說是黑龍江，但未來會是一個生態景觀公園的水環境廊帶；新莊公有市場的異地搬遷讓新莊老街風華再現，新莊的未來絕對會比現在更好，來帶動北台灣，也讓台灣更好。

最後，侯友宜向新莊市民喊話，一定要讓蔣根煌繼續做下去，只有他們2人合作，才會讓不只新莊，也會讓新北市帶動北台灣甚至整個台灣。蔣根煌不僅要當選，票更要開得漂亮，因為他在議會協調兩黨甚至第三勢力的的本質跟能力，目前在議會無人能出其右，支持他就是支持新北市的大發展。