金門縣政府2023年度短期臨時工報名截止，總計661人經過一天半擠破頭完成報名（一般身分494人、特定身分167人），縣府社會處表示，經審查符合報名資格之人員，將可繼續參加11月29日(星期二)上午九時公開舉行之抽籤作業，正取及備取名單將由縣府於12月2日(星期五)統一公布於金門日報及縣府網站。

縣府表示，2023年短期臨時工報名作業分別於18日全天及19日上午九時至中午十二時止，假金門就業中心2樓受理。經一天半報名統計結果，一般身分及特定身分合計661人報名，經審查符合報名資格者，將於11月29日上午九時在縣立體育館（籃球場及視聽室）公開進行抽籤。

社會處表示，為力求公開透明化，抽籤當日將另邀請金門縣議會、縣府政風處、人事處等單位派員監督。現場抽籤可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，逕由縣府政風或人事人員代理抽籤，當事人不得異議。

社會處說明，2023年度金門縣政府短期臨時工之進用期間自2023年1月3日至12月31日止，每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼為新台幣950元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法。另臨時工到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。