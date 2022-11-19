有關報載我國受控外國企業(CFC)制度將造成重複課稅與稅率差別待遇，容有誤解，特予說明。

為防杜跨國企業或個人藉於低稅負國家或地區成立受控外國企業(Controlled Foreign Company, 以下簡稱CFC)保留盈餘不分配，規避我國稅負，配合經濟合作暨發展組織(OECD)防止稅基侵蝕及利潤移轉(BEPS)行動計畫三，我國於105年及106年分別制定營利事業及個人CFC制度，行政院於今(111)年1月14日核定我國營利事業CFC制度及個人CFC制度分別自112年度及112年1月1日施行，以接軌國際反避稅趨勢及維護租稅公平。有關報載「台版CFC抄半套，弱化企業競爭力」，提及我國CFC制度衍生重複課稅與稅率差別待遇問題，容有誤解，財政部特予說明如下：

一、KY公司有控制力之股東仍得控制股利政策，保留盈餘不分配，不宜豁免適用CFC制度。CFC制度納稅主體為對CFC有控制力之股東，回台上市或於海外上市之KY公司(CFC)，其具控制力之股東仍得透過股利政策之操控，將盈餘保留於KY公司不分配，產生遞延股東稅負效果，應納入CFC制度適用範圍。綜觀國際間採行CFC制度國家，未因CFC公開發行上市而予以排除適用，爰我國CFC制度未豁免公開發行上市公司，符合CFC制度立法精神及國際立法體例。

二、CFC制度非加稅措施且未造成重複課稅問題。CFC制度不是加稅措施，而是將CFC當年度盈餘視同分配，提前於盈餘發生年度課稅，未來CFC實際分配盈餘時不再課稅，且CFC境外繳納股利或盈餘所得稅得扣抵營利事業或個人股東之應納稅額，並提供處分CFC股權得調減所得額等避免重複課稅機制，以防杜我國納稅義務人藉由將CFC盈餘保留不分配，規避我國納稅之義務，俾與其他無CFC之納稅義務人負擔同等公平稅負。

三、外界建議將未實現金融資產評價損益自CFC當年度盈餘排除，財政部正積極蒐集意見後審慎評估。我國CFC制度係按我國認可財務會計準則計算之財報盈餘為計算基礎，且儘量減少調節項目，使納稅義務人免因CFC制度重新計算盈餘，以降低納稅義務人依從成本。考量金融資產通常於短期內會經常交易，倘就未實現金融資產評價損益調減CFC當年度盈餘，短期內即須加回，可能徒增處理程序；惟財政部刻綜整各界意見及參考其他實施CFC制度國家做法，審慎評估。

財政部說明，考量我國特殊政經環境並衡酌國內企業對外投資態樣，我國CFC制度明定CFC轉投資非低稅負國家或地區之公司，採權益法認列轉投資事業之投資收益，得自CFC當年度盈餘中排除，俟轉投資事業實際分配盈餘或股利年度，以實際分配數計入CFC當年度盈餘，已較OECD及鄰近國家規定更為寬鬆。

財政部表示，目前OECD及各國均積極健全反避稅措施，國際間已有五十多個國家或地區採行CFC制度，包括美國、日本、韓國、德國、法國、義大利、紐西蘭及澳洲等，顯見國際間普遍採行CFC制度防杜跨境避稅，我國施行CFC制度，係依立法院院會之附帶決議，於「境外資金匯回管理運用及課稅條例」施行期滿後1年內報奉行政院核定營利事業CFC制度及個人CFC制度分別自112年度及112年1月1日施行，為順應國際反避稅趨勢及維護租稅公平採行之必要措施。