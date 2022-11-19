拜登政府擴大對大陸高階晶片與設備出口管制，晶圓代工成熟製程意外翻紅。財信傳媒董事長謝金河表示，成熟製程本來有供過於求的疑慮，但美晶片禁令發威，中芯、長江存儲從蘋果供應鏈移除後，台灣反而成為間接受益者。他認為從半導體到傳產，股價創新高公司一一浮現，兩岸產業出現翹翹板效應，台灣手握一王牌就是「信賴元素」，因此讓台灣「信賴產業」隊伍逐漸成型，也更強大。

謝金河在臉書發文指出，ASML加碼投資台灣，美光先進記憶體有80%以台灣為生產基地，台灣打造從北到南的半導體生產廊帶。從半導體，尤其是矽智財（IP），到安全監控，光學變焦鏡頭，工業電腦（POS），電子支付系統，再到傳產的成衣產業，股價創新高價的公司，一家一家浮現，目前兩岸的產業正出現翹翹板效應，台灣的產業正悄悄崛起。

今年最跳動的是安全監控產業，佳世達入股的勝品從58元漲到132.5元，台達電入股的晶睿從72.8大漲到197元，整個次產業都拉動，包括陞泰、奇偶、彩富、天鉞電等。而在中國的安控超級巨星海康威視卻從70.48跌到26.8元人民幣，跌62%，大華股份從27.25跌到10.96元人民幣，跌60%。

安控產品涉及鏡頭，台灣最王牌的大立光在2017年股價曾漲到6075元，後來被中國的舜宇光學壓著打，今年最慘跌到1525元，但大立光最近悄悄又當了股王，股價漲到2330元。台灣的光學變焦鏡頭相關公司，如玉晶光、先進光、聯一光、今國光學、亞洲光學和佳凌紛紛都起來了。

但是在香港上市的舜宇光學卻從259.6跌到65港元，股價重挫75%，市值從2849億港元跌到713億港元，大立光重新奪回老大地位。另一家入股新鉅科的丘鈦科技從18.2跌到2.86港元，股價重挫84%，情況更慘烈。

往下有智慧支付的虹堡，工業電腦的廣積、立端、振樺電、研華、飛捷、維田等一家一家崛起，再到一直都很好的伺服器產業。這些因信賴元素而產生的供應鏈移動，最後訂單全落在台灣。

謝金河認為，這次晶片戰爭，台廠可能又是贏家，最近矽智財公司股價全面大漲，台積電子公司創意從383元，在一個多月內漲到756元，也帶動M31、世芯、智原、力旺紛紛大漲。

他指出，半導體市況不佳，成熟製程本來有供過於求的疑慮，但美國晶片禁令發威，中芯、長江存儲從蘋果供應鏈移除後，台灣反而成為間接受益者。

謝金河強調，這幾個月，拜登的「登月計劃」，葉倫的「Friend Shoring」，最後最大的贏家，很可能都是台廠供應鏈，這個信賴產業會成為未來全球景氣下滑中的亮點產業，「信賴元素」也會讓台灣產業更強大。