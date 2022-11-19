新北市長侯友宜今天前往新店區，陪議員候選人黃心華車掃。（李奇叡攝）

侯友宜表示，黃心華這次出來參選，因為疫情的關係，選情比較冷，必須要讓新人被多多認識。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今天前往新店區，陪議員候選人黃心華車掃，侯友宜說，黃心華這次出來參選因為疫情，選情較冷，所以特別用這個時間來幫新人加油，希望藉此讓新人能被大家多多認識。

侯友宜受訪時說，新店大文山地區在選舉的過程當中，國民黨新人黃心華非常優秀，不但是土木工程的博士，也非常熱心參與公共事務，是積極、陽光、有力量的年輕人。

侯友宜表示，黃心華這次出來參選，因為疫情的關係，選情比較冷，必須要讓新人被多多認識，因此特別用這個時間為新人加油打氣，一起車掃，感謝選民支持的力量。