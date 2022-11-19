攀爬網可訓練專注與手腦協調，也是高人氣遊具。（周麗蘭攝）

共融式滑索不論大人小孩都可玩。（周麗蘭攝）

滑草場很受小朋友喜愛。（周麗蘭攝）

斗六市長林聖爵體驗滑板極限運動。（周麗蘭攝）

「金瓜鼠樂園」在膨鼠公園及縣議會旁，共有３個出入口，周邊有停車場。（周麗蘭攝）

斗六市公所自籌1000萬元、縣府補助2400多萬元打造的「金瓜鼠樂園」，有挑戰性的攀爬網、仿木踏樁、滑索、滑草場、極限運動練習場、白沙涵管，今（19日）啟用，許多家長帶著小朋友迫不及待體驗，現場人潮滿滿。

斗六市公所積極改造或打造斗六市休閒空間，原本的斗六運動公園及環保公園變身為「膨鼠森林公園」、「金瓜鼠樂園」，膨鼠公園配置遊戲草原、橡果溜滑梯、戲水池、天幕，今年兒童節啟用後受到親子歡迎，甚至吸引外縣市遊客。

「金瓜鼠樂園」配合土丘地形，配置挑戰性的攀爬網、仿木踏樁、共融式滑索、滑草場、滑板運動練習場、白沙涵管，斗六市終於有一處讓小孩免費「放電」的休憩景點。

金瓜鼠樂園今（19日）啟用，斗六市長林聖爵向縣長張麗善致謝協助完成特色公園以及實現小朋友的夢想，縣府除挹注5000萬元闢建膨鼠森林公園及添購遊具，也補助2400萬打造金瓜鼠樂園。

林聖爵也褒揚主祕楊劍銘、公用課長孫旺田2個「戰將」不眠不休為斗六的休閒空間奉獻心力；斗六市民代表會主席胡克勤稱讚孫旺田簡直「血汗課長」，晚上7點還在巡工地。

金瓜鼠樂園今天開放，一大早就有許多家長帶小朋友來放電，高人氣的滑草、滑索、攀爬網都要排隊玩，白沙池則有大人與小孩同樂，玩得不亦樂乎。

林聖爵表示，明年還會再追加設計，配合縣府地政處的3點6公頃將闢設120個停車位，同時整理周邊環境，13公頃共融式特色公園就大功告成，明年也將開始翻修斗六外環道的步道，打造斗六市成為運動城市。

他也強調，不會理會無所謂的抹黑，選舉要講政績、建設、願景，理性的選民都有在看，對手若有證據就告，不要惡意抹黑，任何不實文宣他一定蒐集提告。