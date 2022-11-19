為改善屏鵝公路沿線架空線路供電易受天災影響，同時提升路容景觀，台電公司今年中旬針對高屏大橋至鵝鑾鼻「屏鵝公路」路段，展開纜線地下化工作，19日正式宣布，完成全路段地下線路改接工作。

台電說明，為縮短施工影響期程，台電動員全台自有工班近5百人支援，不到半年時間布放逾百公里高、低壓電纜，裝設開關、變壓器設備逾千具，後續更將拆除2千支電桿，未來將讓穩定供電與良好路容景觀並存。

台電表示，為使此次工程如期完成，台電動員屏東、台南、高雄及鳳山區處協力監造工作，承攬商動員247名技術人員，並調度北中南全台各地區處自營工班204名技術人員機動支援，全力進場施工。

共計佈設高壓電纜258公里、低壓電纜163公里，裝設高壓開關376具、變壓器740具及2600多處高低壓線路引上點。

台電說，恆春半島是臺灣受颱風吹襲頻率最高的地區，2016年強烈颱風莫蘭蒂橫掃南台灣，造成屏東縣474支電桿傾倒，3094處斷線、開關及變壓器損毀148具與38餘萬戶停電，台電動員各區處650名人力、超過上百部工程車連夜搶修7日才全部復電。

因此，面對全球極端氣候威脅，台電近年積極辦理電網強固計畫，檢視易受颱風侵襲造成電桿倒斷、迎風面路段評估辦理桿線地下化，以提升風災時線路韌性。

屏鵝公路下地工程完工後除了提升道路景觀，亦可強化配電系統基礎建設，提升道路沿線鄉鎮供電品質，大幅縮短災害期間搶修架空線路復電時間，並減少分年下地施工造成交通衝擊，促進恆春地區穩定觀光發展。