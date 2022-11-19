18歲公民權複決案併同九合一選舉下周六投票，台北市議員黃郁芬爆料，藍營北市基層幹部主張「不領公投票」，身兼國民黨台北市長候選人蔣萬安競辦發言人的立委李德維回覆「支持」。蔣萬安今強調，自己的立場非常堅定，支持18歲公民權。

黃郁芬昨在臉書貼出對話截圖，表示從民眾提供的群組對話截圖來看，運作18歲公民權公投票「不要領票」的是國民黨內湖區黨部主委、身兼蔣萬安內湖後援會副會長的蘇鈺英，而隨後表態支持的則是李德維，批評國民黨說一套做一套的伎倆，已完整呈現。

對此，蔣萬安今天下午前往永樂市場掃街受訪表示，民主社會大家可以表達各自不同的意見，這就是民主社會、民主可貴的地方。

蔣萬安強調，「我的立場非常堅定，支持18歲公民權」，他在立法院率先提案表決投下贊成票，也參與國民黨青年發起的街頭宣講，所以立場非常清楚，也希望很多朋友跟他一起共同支持年輕朋友、支持18歲公民權。

蔣萬安透露，前一陣子他的臉書有人跑來留言說不要投複決票，他馬上回覆「我支持18歲公民權」，支持年輕人共同參與決定國家的未來。