新北市議長蔣根煌在選前黃金周舉辦造勢大會，前高雄市長韓國瑜也到場站台，他表示自己高中就讀新莊恆毅中學，在當時就已經和新莊結下不解之緣，他也提到新北市民很幸運有蔣根煌當議長，讓30多年的五股垃圾山得以解決，不過他也提醒民眾，雖然蔣根煌是議長，但在選舉這個時刻，是他最「虛弱」的時候，所以需要選民給她支持。

韓國瑜說，自己30多年前在擔任台北縣議員的時候，雖然選區在中和，但也常聽到民眾在反應五股垃圾山的問題，後來自己親自搭上直昇機去看了一下，發現垃圾山真的太大了，幾乎滿到嚇死人。但是現在能夠把五股垃圾山個清除，變成一片綠地，可見蔣根煌的認真不懈，大家真的要替他鼓掌。

韓國瑜也說，台北、新北、基隆、桃園，加起來整好千萬人口，這是台灣生活最旺盛的地方，而新北市就是最重要的地方，因為新北把台北市包起來，上街基隆、下連桃園，正好新北有一個負責任的蔣根煌，未來這1千萬人口放射出來，整個北台灣、整個新莊會越來越勇。

最後韓國瑜呼籲選民一定要支持蔣根煌，甚至開玩笑說蔣根煌不好意思去拉票，因為他會臉紅害羞，儘管蔣根煌是議長，但最虛弱的就是現在選議員這個時候，選民不只是投新北市議員，支持這位有為有守的議長。