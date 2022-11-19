台中市政府交通局上個月舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來」YouBike 2.0活動，創下單月騎乘145萬人次紀錄，根據環保局估算，減碳量約有2.57座文心森林公園或1.15座中央公園。交通局表示，公共自行車租賃站已達1233站，站點數高居全國第一，年底將繼續推進到1329站點。

交通局長葉昭甫表示，「全城動騎來」超人氣，為公共自行車熱潮再加溫，10月YouBike單月騎乘人次高達145萬，締造歷年單月最高騎乘紀錄，微笑單車公司依減碳量換算，若每1人次使用15分鐘、時速10公里計算，減碳量為22萬8837公斤，以台中目前280多萬人口數，平均兩個人中就有一人騎YouBike，為環保作出具體貢獻。

為歡慶YouBike 2.0突破1200站舉辦的「全城動騎來」活動讓台中市29個指定站點租賃公共自行車人數大幅成長，葉昭甫表示，多處站點成長率飆破40倍，其中位在梨山的谷關立體停車場站增加124倍，很多民眾特別遠征全市最高站點。葉昭甫說，環保局依減碳量22萬8837公斤估算指出，大約等於2.57座文心森林公園或1.15座中央公園的減碳量，讓民眾從生活中響應市府「藍天白雲行動計畫」。

葉昭甫說明，交通局2020年底正式啟動「iBike倍增計畫」，從市長盧秀燕上任前僅329站，上任後再增千站，年底將繼續推進到1329站點，除「iBike倍增計畫」，台中也是六都第一個導入電動輔助車城市，目前全市有300輛電輔車居全國之冠，未來將透過捷運、轉運中心、雙十公車、小黃公車、iBike計畫等，打造台中交通任意門。