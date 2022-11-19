林口長庚醫院舉辦2022年「戰勝頭頸癌，醫護與您同在」癌友關懷周，號召癌友及家屬們、以及龜山小學生們響應填寫祝福語。（林口長庚提供）

林口長庚醫院舉辦2022年「戰勝頭頸癌，醫護與您同在」癌友關懷周，號召癌友及家屬們、以及龜山小學生們響應填寫祝福語，並辦理菸檳酒防治講座。多名癌友現身說法，有癌友9年內治療3癌症，也有癌友改掉抽煙、大魚大肉飲食，為人生重新開機。

病友肚皮舞老師小魚兒表示，「走過治療的歷程，就像手機要升級打怪一樣，希望能活出新的人生」。小魚兒2010年至2019年間歷經舌癌、乳癌、直腸癌的治療歷程，仍能保持正向陽光的心態，以舞蹈方式帶領癌友重生，鼓勵癌友多愛自己，將快樂或痛苦的經驗都視為豐富生命元素。

法國籍年輕女性病友阿雷，2020年1月發現舌頭上有破洞，原本以為是火氣大，到處求醫後，2020年9月輾轉到林口長庚醫院確診為舌癌。耳鼻喉科醫師康仲然細心的治療，讓她放心地把自己交給醫療團隊。治療完2年多，改掉抽菸及喝酒習慣的阿雷，雖然無法回到原本多采多姿生活，但規律地騎腳踏車運動及飲食質地的調整，讓她活出嶄新的人生!她說，「頭頸癌不可怕，早期治療可以獲得較好的療效」。

從一天抽二包菸、肆無忌憚熬夜、大魚大肉的飲食，到現在節制的吃和慢慢說話、規律作息及運動，這是罹患二次癌症的神經外科醫師江俊廷前後生活的寫照。江俊廷自2013年發現左側腮腺癌到2018年的舌癌，幸好有林口長庚醫院醫療團隊的照顧及陪伴，讓生命延續至今，江俊廷說，要相信專業，不要因為害怕而使用民俗療法，能好好配合正規治療是很重要的!他很感恩長庚醫療團隊的用心。

林口長庚表示，頭頸癌治療複雜度高，疾病的衝擊除了造成身體的不適、心理的痛苦，對家庭、社會都造成嚴重的負擔。而口腔癌更是勞工階層罹患率甚高的疾病，一人得癌，全家受苦。罹口腔癌之病患，至林口長庚治療約佔全台灣的1／6，所以長庚醫療團隊無論是治療此類癌症的經驗、治療技術及照護品質，都是國內、國外同儕學習及取經的醫療機構。長庚陣容堅強的團隊，跨專科的合作包含耳鼻喉科、放射腫瘤科、腫瘤科，醫師、護理師、個管師、社工師等的配合無間，解決病人各種醫療照護問題，視病猶親的態度、專業積極的付出，讓長庚得到病患及家屬的高度信賴及肯定。

院方又說，透過趣味的有獎徵答方式，讓大家可以瞭解如何預防頭頸癌；並於19日辦理「頭頸部腫瘤病友會」時，邀請到小魚兒及江俊廷現場分享、醫師方谷豪與病友廖忠南薩克斯風醫病合唱及表演，希望透過癌友關懷活動，讓社會大眾遠離菸檳酒，鼓舞戰勝頭頸癌，迎向嶄新的人生。