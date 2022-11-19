宜蘭縣長選舉縣選委會舉辦2場電視政見發表會，今天（19日）舉行首場，6名選將除了無黨籍陳秋境缺席，5名候選人都有出席，政見會第2輪時，民眾黨陳琬惠、國民黨林姿妙、民進黨江聰淵拉大攻擊力度，接連質疑對手政見、操守，更不忘自我推銷，盼能獲得選民青睞。

電視政見發表會分2輪，每1輪每1名候選人可發表12分鐘，依抽籤發表順序為民眾黨陳琬惠、國民黨林姿妙、民進黨江聰淵、無黨籍許鋐哲、天一黨朱振東，無黨籍陳秋境缺席。

首輪政見發表時，陳琬惠強調自己雖然是政治上的新人，但在社會事上是明白人，更是會發現問題、解決問題的縣長；林姿妙則細數擔任縣長的政績，包括觀光、交通、老人福利、減輕年輕人負擔等，江聰淵則先批評選戰過程遭藍軍抹黑、侮辱，也向縣民訴求自己有很強的執行力。

許鋐哲要藍綠不要再亂，形容自己猶如白布，可以擦拭縣府不乾淨之處；朱振東則批民進黨執政台灣沒有更好、老百姓生活艱苦，但投給他，他有辦法解決問題。

第2輪政見發表時，陳琬惠批評江聰淵自豪的班班有冷氣，經費多來自中央，林姿妙推的免費營養午餐，她希望每餐提高到65元，並說明爭取代課教師的福利、發行慢活長照卡等政策。

林姿妙在第2輪主打江聰淵，12分鐘發表會都反問江聰淵，包括為何在選舉時才提出敬老年金、是開芭樂票，還偷縣府的政績，更指江「盜採砂石係金ㄟ」、「你自己也是黑金。」

江聰淵則回批林姿妙陣營指控都不是事實，宜蘭市公所一切依法行政，反批林姿妙被起訴讓宜蘭人蒙羞；他從政後每天戰戰兢兢、清清白白，也拜託鄉親能踴躍返鄉投票。