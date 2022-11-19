電音天后謝金燕相當崇拜天王劉德華是眾所皆知，年輕時還喊過「非他不嫁」，去年更自曝差點能與劉德華合作拍電影，還被安排演夫妻，最後因疫情取消讓她很傷心；謝金燕今（19）日驚喜PO出與劉德華在金馬55典禮中的合照，其中一張還是愛的抱抱，強調這在自己手機裡藏了4年，雖然成為華嫂夢碎，她還是自信地說，「依舊朝著夢想前進」。

謝金燕今日中午在社群驚喜曬出與男神劉德華的合照，她自己也很驚喜找到這些藏在手機裡4年的照片，透露這是2018年金馬55典禮，還成功追星和劉德華「愛的抱抱」，讓她當時心花朵朵開；但謝金燕感慨地表示，4年時間一溜煙就過了，也因為疫情休息3年，她說她不會放棄的，依舊朝著夢想前進。

謝金燕挖出4年前與男神劉德華的合照。（圖／摘自謝金燕IG）

其實謝金燕去年曾在粉絲問答中，分享有片商找她跟劉德華合作，二人被安排演夫妻，原以為自己快圓夢，無奈受到疫情影響，這件難得的工作最後取消，她也錯過當「華嫂」機會。

而謝金燕最令人印象深刻的電影，就是1991年真人版《新七龍珠》，不過，之後她就出了嚴重車禍，身體狀況導致她無法負荷拍戲工作，直到2018年拍了《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，才終於回歸大銀幕。