誤叫柯「承」恩急改口 王金平：3個立法院長都誇柯志恩（擷取自中天新聞）

國民黨高雄市副議長陸淑美力拚8連霸，今（19）日白派大老、前立法院長王金平為她站台，也替國民黨高雄市長候選人柯志恩打氣。不過，王致詞時，不小心口誤叫成「柯承恩」，急忙改正後，還猛誇3個立法院長都公認柯志恩很優秀。

王金平為白派子弟兵陸淑美助講時表示，陸淑美議員做了7任，這次要第8任，「有7就有8，8就是發，要讓她更發」，誇讚她幾10年來服務認真，不論監督政府、爭取地方建設都不遺餘力，雖不至於100分，但也有95分。

王金平表示，「接下來（要說）柯承恩欸代誌」，一旁的高市農會理事長蕭漢俊急忙打斷並提醒「柯志恩，柯志恩」。王金平這才意會過來自己口誤，他看著自己身上的背心說，「我是柯志恩榮譽主任委員，謝謝她封我這個官」。

王金平也肯定柯志恩是非常優秀的女性，是隔壁屏東縣老縣長柯文福的千金，從小就很會讀書，美國留學回來還當一流教授，後來被國民黨找來當一流立委；她從剛開始到高雄人生地不熟，到如今名聲愈來愈好，大家都希望國民黨再重返執政。

「台北風聲一句話，柯志恩是非常優質的候選人、教育人士，連反對黨裡面都有人誇讚她。」王金平爆料，蘇嘉全、游錫堃跟他以及立法院祕書長4人一起用餐，大家都公認柯志恩實在非常優秀，希望這種人才要好好栽培，讓柯當選市長，為高雄進步發展作貢獻。