【全程影音】柯文哲延攬加入民眾黨？ 王世堅一句話回應了 @中時新聞網 ​

民進黨台北市議員王世堅近期被網軍圍剿，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨被問到是否延攬王世堅加入民眾黨時笑說「可以啊！」王世堅今受訪表示，柯文哲3年前成立民眾黨，當時他就說騙子的終極目標就是成立詐騙集團，柯文哲的好意他敬謝不敏，「我不可能去當車手的」。

王世堅今下午受訪表示，3年前柯文哲成立民眾黨，當時他就說，騙子的終極目標就是成立詐騙集團，獨騙騙不如眾騙騙，「所以柯文哲的好意，我敬謝不敏，我不可能去當車手的」。

至於是否覺得被柯文哲吃豆腐，王世堅認為，政治上釋出善意，而且他也沒什麼豆腐好吃，柯文哲也知道他很強硬，柯文哲講這句的意思是釋出善意。

王世堅表示，民進黨提名他參選台北市議員這麼多年，自己盡忠職守、認真問政、全心服務，沒有違背黨的託付，更沒有違背選民的期待，不懂為什麼黨會開除他？他認為這是不可能的事情。

他強調，民進黨很有黨紀、講求紀律，他所有的言行都沒有逾越黨紀的規範，至於說選舉難免會有競爭，難免會有派系私下運作，確實會有，他們只是一些絆腳石，他自己會勇敢面對、坦白接受，「那就來吧」。

王世堅指出，目前鬧出的小風波，民進黨台北市長候選人陳時中也有3次為他澄清說明，陳時中是當事人，都為他澄清說明，選舉過程相互信任、互相交心、互相幫忙，陳時中也知道，他一定支持陳時中，陳也100％信任他，但為什麼側翼網軍要見縫插針，人不能有朋友嗎？不能有無黨籍台北市長候選人黃珊珊這個朋友嗎？為了選舉就必須撕裂人性嗎？

王世堅炮轟，側翼網軍躲在黑暗處，可以沒有朋友，有老闆給鈔票就好，這些側翼網軍，難道改天你要對小孩說，「林北以前做網軍？是這樣嗎？很丟臉！」側翼網軍跟詐騙集團和車手，有什麼兩樣？車手至少還現身去領錢，側翼網軍亮出名號好不好？不敢亮出來，就乖乖閃到一邊去當太監。