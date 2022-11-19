網紅謝侑芯擁有甜美外型和傲人E級上圍，她畢業於中臺科大護理系，畢業後曾擔任過護理師一職，因受邀上節目示範CPR爆紅，被外界封為「護理女神」，身材火辣的她時常在網上曬出性感照，在Instagram擁有92.7萬人追蹤，人氣非常高，近日她和姊妹淘一起出遊，在纜車上掀起上衣露出雪乳，畫面辣翻網友。

網美謝侑芯近日和一票網紅姐妹淘陳香菱、Yumi.K等到歐洲旅遊，幾人在國內時常穿著大尺度衣物上街，到了國外也不改作風，仍穿著內衣在許多名勝古蹟拍照，近日她曬出到瑞士旅遊的影片，只見她坐在纜車內，上衣被掀到胸上露出裡面的粉色內衣與雪乳，她不時朝鏡頭比心嘟嘴，最後傾身靠近，傲人雙球呼之欲出，謝侑芯表示：「瑞士的山沿途風景超美，遠遠觀察還會有小木屋煙囪冒煙～瑞士搭纜車，我怕冷，要拍辣照只能這樣了」。

網紅謝侑芯曬出到瑞士旅遊的火辣照。（圖／irisirisss5200 Instagram）

貼文一曝光就吸引1.1萬人按讚，粉絲興奮留言：「這雙山峰真美」、「不冷嗎」、「太猛了啦」、「怎麼可以這樣又美身材又好」、「好辣，難怪不怕冷」、「性感女神」、「太邪惡了」、「看了就覺得好冷」、「真的很辣捏」、「摩天輪裡面是不是很熱？」、「爆鼻血了」。

謝侑芯日前到法國羅浮宮前與當地建築合照，不過她發文時提到「新買的美美bra top拍了三張而已，被當地警察前來關心～影片就穿起黑寡婦大衣了」，她只穿內衣在地標拍照被當地警方注意到，該行為引起許多台灣人不滿，紛紛灌爆她的留言區，不過也有網友認為展示身材沒什麼錯。