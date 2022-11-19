秀朗所所長黃柏銘調閱新北市警局雲龍車辨系統，掌握被竊重機沿北宜公路一路往宜蘭方向行駛。（警方提供）

在新北市永和區一處洗車場工作的23歲鄭姓男子，上工第一天發現老闆停放在室內的紅牌重機鑰匙沒拔，竟動歪念直接騎走，警方獲報後不到2小時就在新北、宜蘭交界處成功逮人，全案詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

林姓男子在永和成功路一段經營洗車場，6日晚間8時許竟發現價值30萬的500cc紅牌重機被竊走，趕緊前往永和警分局秀朗所報警；警方調閱監視器畫面，看見竊賊大喇喇從洗車場內走出，推開大門後直接把車騎走，經過比對，發現竊賊就是林男當天應徵錄取的23歲新進員工鄭男。

秀朗所所長黃柏銘調閱新北市警局雲龍車辨系統，掌握被竊重機沿北宜公路一路往宜蘭方向行駛，隨即通知新店警分局、宜蘭縣礁溪警分局協助攔截圍捕，並帶領3名警力前往查緝，當晚9時許，警方就在坪林區頭城鎮北宜公路56.5公里處，發現遭竊的紅牌重機停在公廁旁，巡視後發現躲在廁所正要變裝的鄭男。

鄭男面對突然現身的警方，嚇得不知所措，只能乖乖就範，被帶返派出所作筆錄；他向警方表示，是因看見老闆重機鑰匙未拔，心生貪念，才在打烊後將車騎走，警詢後依竊盜罪嫌函送偵辦。