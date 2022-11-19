屏東在地優質水產品「好漁箱」。（陳麒全攝）

19日特別選在關西六福莊推廣屏東優質石斑魚，現場有將石斑魚捲入飯捲中、酸菜石斑魚火鍋、彩繪石斑魚等石斑魚創意大變身的手作活動。（陳麒全攝）

19日特別選在關西六福莊推廣屏東優質石斑魚，現場有將石斑魚捲入飯捲中、酸菜石斑魚火鍋、彩繪石斑魚等石斑魚創意大變身的手作活動。（陳麒全攝）

屏東縣政府極力推廣屏東在地優質水產品，特別與六福集團合作，自111年11月19日起於六福美饌屏東好物專區購買好漁箱，立即超值優惠加碼贈送龍膽石斑飛魚卵香腸一包，另外在耶誕節即將來臨之際，六福集團旗下的關西六福莊生態渡假旅館，自111年12月1日起將推出屏東水產品耶誕饗宴的優惠活動，凡購買關西六福莊生態渡假旅館聖誕專案的民眾，即可以100元的加購方式外帶主廚自製石斑魚冷凍料理包（酸菜口味或麻婆豆腐口味2選1）。

近年來屏東縣府積極的輔導在地石斑魚養殖業者及水產品業者，開發加工品及電商通路市場，協助業者致力數位轉型，增加網路購物銷售的多元管道，建立便捷多元的採購平台，19日特別選在關西六福莊推廣屏東優質石斑魚，現場有將石斑魚捲入飯捲中、酸菜石斑魚火鍋、彩繪石斑魚等石斑魚創意大變身的手作活動。

屏東縣政府表示，透過與六福旅遊集團合作，將屏東優質水產品及屏東特色農、畜產品推薦給更多中北部消費地民眾，透過六福美饌電商平台一次購足。

今年屏東縣政府讓石斑魚重回民眾餐桌的目標，除攜手六福萬怡開發即食石斑魚料理包，讓民眾省荷包外，免去下鍋烹調的繁瑣，就能品嚐屏東美味的石斑魚，在後疫情時期，盼望未來屏東水產品，不在只是價格昂貴年節才能採購的印象，不在只是昂貴讓人下不了手的消費，而是實惠又能安心採購的好物。

六福旅遊集團表示，集團長年堅持環境永續，以永續食癒出發，選用在地美食，本次與屏東優質履歷石斑魚，並由集團旗下資深主廚開發出的個人石斑魚即時料理包，就是希望讓石斑魚不僅止於宴會料理，並透過六福美饌的平台銷售深入家庭，從產地到餐桌，透過六福團隊從採購、產品開發、產品銷售推廣每個環節層層把關，讓消費者輕鬆品嚐健康又安心的美味料理，打造土地、生產者、消費者三贏的友善生態圈，六福旅遊集團秉持友善大地結合地食材的理念與屏東縣政府攜手，要將優質的水產推銷給消費者。

六福美饌（https://reurl.cc/6LD16k）