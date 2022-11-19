「星二代」徐穎堃與梁凱晴所主持的節目《亞洲TOP TEN 台灣篇》即將在下周一播出，在最新釋出的預告片中，可見徐穎堃穿著泳裝上陣，展現自己的好身材，讓觀眾相當驚喜。

徐穎堃2011年曾參加溫哥華華裔小姐競賽並獲得冠軍，之後陸續參與的選被比賽都獲得相當亮眼的成績，之後她的演藝版圖拓展至戲劇及主持，昨（18）日她與「J2女郎」梁凱晴所主持的新節目《亞洲TOP TEN 台灣篇》最新預告片中，發現她有別以往保守的形象，身穿兩截式泳裝，露出纖細的小蠻腰以及修長的美腿，身材比例相當好。

徐穎堃曾透露，當時第一次穿著泳裝拍攝時，天氣狀況不佳，加上拍攝時間長，導致左耳耳鳴又有點頭暈，但慶幸的是她隨身攜帶巧克力，而工作人員也有準備薑茶給她，因此休息過後就沒事了，而當被問及穿泳衣拍攝是否覺得尷尬，她則表示，參加選美比賽時曾穿過泳衣出賽，因此不會覺得彆扭。

事實上，徐穎堃母親雪梨九歲時以童星出道，演出多部戲劇知名度相當高，但卻在15歲那年愛上已婚的徐少強，而這也讓她幾乎斷送她的演藝生涯，隨後她也替徐少強生下一男一女，但兩人感情到最後也為走向好的發展，最終還是選擇分開。