霍華德(左)。(陳怡誠攝)

(17：37更新)眾所期待的台灣運彩T1聯盟「真魔獸降臨」戲碼19日在國立體大體育館登場，首次穿上桃園永豐雲豹球衣的「魔獸」霍華德，上半場投10中4、4罰3進，貢獻11分、7籃板、5助攻與2火鍋，但半場打完，雲豹仍以51比72落後新北中信特攻。

在霍華德被介紹出場之際，全場頓時響起如雷歡呼，霍華德也揮手跟球迷致意，接著在合照流程，霍華德不滿時間拖太久，直接手一攤就先離場準備開始跑籃，當他一灌籃，全場馬上傳出驚呼聲，開賽才33秒，霍華德就傳出來台打球的第1次助攻。

霍華德來台第一次出手則是三分球，可惜並未命中，隨後馬上賞了林秉聖一記麻辣鍋，來到首節還剩7分35秒，阿巴西與威廉斯爆發衝突，連霍華德都加入圍事，幸好沒有繼續擴大衝突，霍華德來台第一分則是此節還剩1分32秒切入上籃打板拿下。

打到第2節，霍華德直到上半場還剩7分45秒才被換上，來到還剩6分08秒，霍華德兩罰中1，接著馬上打板放進兩分球，可惜雲豹仍被對方擴大領先到16分，幸好霍華德接下來搶到進攻籃板第一時間補進，更製造對手犯規，更完成了「三分打」。

似乎製造對方犯規上了癮的霍華德，在上半場還剩2分26秒，把球投進且製造對方犯規，再次完成三分打，可是阿巴西持續飆分，轉眼擴大領先到20分以上，上半場打完，特攻取得72比51領先，阿巴西半場36分，前兩節各拿18分。