經常覺得腦細胞不夠用、忘東忘西嗎？營養師楊斯涵在臉書粉專PO文分享10大健腦食物，有助於維持大腦健康、延緩失智；同時也要減少攝取紅肉、乳瑪琳、起司、糕點、甜點、油炸物或速食等食材，因為這些不僅傷腦，還會增加心血管疾病風險。

楊斯涵指出，無論是忙碌的上班族想要健腦，或是銀髮族想預防失智，不妨參考「麥得飲食」（MIND），這是2015年由美國洛許大學醫學中心所發表的一套飲食法，結合了地中海飲食與得舒飲食，研究發現可降低阿茲海默症的風險、有較佳的認知表現。

楊斯涵表示，麥得飲食包括了10種健腦食物，分別為深綠色蔬菜、彩虹蔬菜、堅果類、莓果類、豆類、全榖雜糧類、魚類、家禽、橄欖油、紅酒，這些食物富含抗氧化物葉酸、維生素E、B群、ω-3脂肪酸等，平時可多吃這些食物，或參照以下份量攝取：

▍全穀雜糧類

全穀雜糧（未精緻穀類）每天攝取3份以上。建議食材有糙米、燕麥、大麥、地瓜、山藥、馬鈴薯、芋頭等；不建議食用蛋糕、餅乾等甜點。

▍豆魚蛋肉類

魚類海鮮建議每周攝取3至5份；白肉3至5份，每周2次；豆類每周3次，每次攝取0.5份。建議食材有豆類、魚及家禽類；不建議吃紅肉、內臟類。

▍蔬菜類

建議食用富含葉酸、維生素K的綠色蔬菜為主，每天攝取0.5至1份，至於其它蔬菜則為每天0.5份。

▍水果類

建議食用富含維生素C、多酚類的莓果類為主，每周攝取5次，每次0.5份。

▍油脂與堅果種子類

堅果類富含維生素E及單元不飽和脂肪酸，建議堅果和核果每周攝取5份；初榨橄欖油每天2湯匙。不建議奶油、乳瑪琳、油炸物、動物油。