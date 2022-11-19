依監測資料及氣象局資料顯示，明天環境風場為東北風至東北東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨及夜間北部、中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高屏地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署表示，今日環境風場為東北東風，中部以南空品區位於下風處且清晨及夜間有局部霧或低雲影響，水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升。依16時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；中部空品區及金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」。

環保署提及，未來一週，20日至22日環境風場為偏東風至東北東風，迎風面地區擴散條件佳，中南部地區位下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升；23日至25日東北季風再增強及華南雲雨區東移，降雨機率增加，空氣品質多為普通等級。