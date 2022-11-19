據勞動部統計，近年平均每年有約9萬人次的移工轉換、雖然轉換成功率逾9成，但部分選擇由「公立就業服務機構」媒合的移工反映不佳，包括櫃台人員不具雙語人員、不熟悉聘僱外國人相關辦法，勞動部因而擬在移工人數較多的彰化及桃園試辦「移工轉換雇主服務中心」，希望優化服務品質。

據統計，截至今年9月底為止，全台有71萬2169名移工，其中桃園人數最多達12萬4003人，而彰化則是非六都人移工人數最多也達6萬180人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，移工轉換包括聘期中轉換、聘期結束後轉換，每年約有9萬人次、轉換成功率達90％以上，但因轉換時移工要至公立就業服務機構登記求職，承接時雇主也要至該處登記求才，但公立就服機構不熟悉外國人聘僱相關法規，也未置備雙語人員，有時候甚至要現場撥給「勞工諮詢專線1955」的雙語人員協助翻譯，衍伸諸多不便。

蘇裕國說，因此明年將在彰化縣及桃園市試辦獨立的「移工轉換雇主服務中心」，屆時全國各地移工及當地雇主就可以赴服務中心登記，以優化服務。

蘇裕國提及，明年1月起也要辦理「新聘外籍家庭看護工及幫傭入境一站式講習計畫」，只要初次或逾5年再入國的家事移工入境後，要參加為期三天兩夜的講習，課程內容包括聘雇相關法令、勞動權益、衛教及防疫資訊、工作及生活適應等，並取得完成訓練證明，費用則由勞動部支應。