國民黨高雄市長候選人柯志恩則與國民黨高雄市副議長陸淑美合體在岡山造勢。（擷取自中天新聞）

決戰三山！柯志恩岡山團結催票 力尬陳其邁旗山造勢

決戰三山！民進黨高雄市長陳其邁力拚連任今（19）日下午在旗山造勢，同一時間國民黨高雄市長候選人柯志恩則與國民黨高雄市副議長陸淑美合體在岡山造勢，柯致詞時特別感謝前立法院長王金平義不容辭地推薦陸淑美、高市農會理事長蕭漢俊這兩位貴人相助，讓自己愈走愈穩，呼籲大家支持陸淑美，也票投柯志恩。

柯志恩今下午與陸淑美大進場方式上台，支持者夾道歡迎，現場重現經典國旗海，齊聲高喊「凍蒜」。柯志恩表示，本來要當面深深感謝王金平院長，但他早一步先離場，自己在6月29日被徵召前曾打電話及親自拜訪王院長問他意見，王推薦陸淑美、蕭漢俊，因為有這兩位貴人，她才有辦法走出去。

柯志恩笑稱，陸淑美就像大姐頭，她在議會真的是大家的大姊大，昨天跟陸淑美去掃街，她不只關心自己的選情，也擔心當選邊緣的議員，不少候選人在喊搶救，但陸淑美平常有在經營、用心為基層服務，不用到了選前才喊搶救，呼籲大家要集中選票，讓陸淑美衝出最高票。

陸淑美透露，與柯志恩熟識沒多久，兩人是在當年韓國瑜選市長時才因緣際會結識的，而這次高雄市找不到人選市長，肯定柯志恩勇敢來承擔，她的氣魄、理念跟自己一模一樣，「老天爺給她3號，我7號，3＋7就是十全十美」。

陸淑美也提到，感謝家人讓她無後顧之憂，可以每分鐘心繫大岡山民眾，想要為地方爭取建設，讓鄉親過好日子，所以這次柯志恩說要一起拚出高雄好日子，也希望大家一起相挺。

「我不是在搶救，我是要跟大家懇求、拜託！」陸淑美說，不要聽人家亂說，說陸淑美穩中，在票開出來之前沒有所謂的穩中，絕對需要大家一起相挺，也感謝一路走來有鄉親父老當靠山，「每次選舉都因為有你們，我不孤單」。