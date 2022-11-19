桃園地檢署偵辦網路賭盤案件，黃姓男子日前在網路論壇PTT「HatePolitics」版發文，點名特定網友嗆賭，並準備好2萬P幣，1次1000P，還有雞排20份要賭台北、新竹市長誰會勝出。不料遭警方送辦，並依違反選罷法、賭博罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保。

黃姓網友10月12日在PTT發文，首篇點名某特定網友有沒有種，提供4個選項，包含台北市長某候選人得票率、台北市長某候選人勝選、新竹市長某候選人勝選、新竹市長某候選人敗選。他準備20000P幣，1次1000P幣即可。

雖P幣無法直接兌換台幣，但在PTT用來抽獎、發錢頗受歡迎，因此有人看上商機提供台幣換P幣，網拍業者目前約43元P幣可兌換1元台幣。換算2萬P幣約台幣約465元，1000P幣台幣約23元

黃男11月1日又在PTT發文，嗆賭台北市長某人會贏，新竹市長某人會贏，提供2名額各30片雞排，若贏了他捐雞排，若對方輸也要捐雞排。

屏東縣警局刑大獲報向桃園地檢署報請指揮偵辦，檢方日前通知黃男到案，並檢視手機內電磁紀錄，認為黃男涉犯違反公職人員選舉罷免法及賭博罪嫌，犯罪嫌疑重大，檢察官諭知2萬元交保。檢方呼籲，若以選舉結果為標的的賭博，均為法所不許。

黃男事後也在PTT發文，他提到，雖自認並無不法，但跑程序很麻煩，請大家務必小心。

律師李德豪表示，依照刑法第266條的規定，在公共場所賭博財物者，處5萬元以下罰金，就算在PTT或者其他網路論壇的場合，如果賭的是實際的財物利益也會處罰。如果開的是選舉賭盤的話，還會可能有公職人員選舉罷免法104條意圖影響選舉結果的問題。