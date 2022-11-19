草屯鎮農會推廣米食，參加民眾體驗日式料理稻荷飯ＤＩＹ。（楊靜茹攝）

全國大飯店行政總主廚李坤昌教導社區媽媽利用草屯米等農特產，烹煮韓式拌飯等異國料理。（楊靜茹攝）

全國大飯店行政總主廚李坤昌率領學員展示自己用草屯農特產烹煮的料理。（楊靜茹攝）

稻米品質競賽由在地農友林志南奪冠、獎金3萬元，草屯鎮農會舉行頒獎。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮農會19日舉行「稻米品質競賽頒獎典禮暨千人割稻飯」產業文化活動，不僅有稻米、蜂蜜品質等競賽頒獎，還有社區媽媽用草屯米等農產烹煮的異國風美食，南投縣長林明溱、立委許淑華、草屯鎮長簡景賢擔著「割稻飯」進場，提供「割稻飯」吃到飽，象徵農村互助精神，場面熱鬧。

草屯鎮是南投縣米倉，草屯鎮農會為了提高農友栽種技術，精進在地好米品質，長年投入大量資源培訓，近年配合政府農業轉型政策，鼓勵水稻專業區栽培有機米，提高農產競爭力。

農會8月舉行稻米品質競賽，由農署區中區分署、農業試驗所、台中區農業改良場等單位多名專家評選，由在地農友林志南奪冠、獎金3萬元，李啟元獲亞軍、獎金2萬元，林祈漠季軍、獎金1萬元，19日頒獎，並舉行千人割稻飯產業文化活動。

林明溱、許淑華表示，昔日農村每逢稻子採收季節，以「放伴」、人力互相支援的方式，幫忙割稻子，而且沒有要求酬勞，農家就請幫忙的人吃一頓「割稻飯」以示謝意，象徵農村濃厚人情味及互助精神，這項活動很有意義。

草屯鎮農會總幹事簡世泓說，稻米是草屯重要作物，辦理稻米品質競賽已19年，很開心冠軍留在草屯，證實草屯米就是品質保證；另邀全國大飯店行政總主廚、在地青年李坤昌指導社區媽媽烹煮異國風米食，泰式鳳梨炒飯、韓式拌飯、日式壽喜燒等，以「草屯味、異國風」推廣農特產。