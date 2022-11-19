南投縣草屯鎮農會19日舉行「稻米品質競賽頒獎典禮暨千人割稻飯」產業文化活動，不僅有稻米、蜂蜜品質等競賽頒獎，還有社區媽媽用草屯米等農產烹煮的異國風美食，南投縣長林明溱、立委許淑華、草屯鎮長簡景賢擔著「割稻飯」進場，提供「割稻飯」吃到飽，象徵農村互助精神，場面熱鬧。
草屯鎮是南投縣米倉，草屯鎮農會為了提高農友栽種技術，精進在地好米品質，長年投入大量資源培訓，近年配合政府農業轉型政策，鼓勵水稻專業區栽培有機米，提高農產競爭力。
農會8月舉行稻米品質競賽，由農署區中區分署、農業試驗所、台中區農業改良場等單位多名專家評選，由在地農友林志南奪冠、獎金3萬元，李啟元獲亞軍、獎金2萬元，林祈漠季軍、獎金1萬元，19日頒獎，並舉行千人割稻飯產業文化活動。
林明溱、許淑華表示，昔日農村每逢稻子採收季節，以「放伴」、人力互相支援的方式，幫忙割稻子，而且沒有要求酬勞，農家就請幫忙的人吃一頓「割稻飯」以示謝意，象徵農村濃厚人情味及互助精神，這項活動很有意義。
草屯鎮農會總幹事簡世泓說，稻米是草屯重要作物，辦理稻米品質競賽已19年，很開心冠軍留在草屯，證實草屯米就是品質保證；另邀全國大飯店行政總主廚、在地青年李坤昌指導社區媽媽烹煮異國風米食，泰式鳳梨炒飯、韓式拌飯、日式壽喜燒等，以「草屯味、異國風」推廣農特產。
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