高雄80歲石何姓老婦到國軍高雄總醫院動手術住院，因患有「譫妄症」及失智症，竟趁看護午睡直接跑出病房，跑到樓梯間、打開管道間維修門鑽入，從3、4樓高度直接跌落地下1樓，造成雙腿嚴重骨折，家屬怒告醫院求償683萬元。高雄地院認為醫院未將管道維修門上鎖，判賠212萬元，可上訴。

該名老婦2021年3月在住處跌倒，右側股骨頸骨折，到國軍醫院開刀，住在4樓病房。2021年3月28日下午，老婦「譫妄症」發作，不想住院，趁周姓女看護在陪睡床熟睡，獨自離開病房。

老婦推開防火門走到樓梯間，擅自打開3、4樓間的維修門，鑽進只有線管路的狹小空間，直接墜落至地下1樓，當場雙腿骨折。

周女午睡醒來，發現老婦失蹤，立刻通報護理站，聯絡家屬協尋，1個多小時後在地下1樓管道間發現哀嚎的老婦，搶救後老婦預後不佳，終身無法再行走，只能仰賴輪椅行動。家屬認為周女及醫院管理管道間的謝姓男子失職，怒告相關人及院方，求償683萬元。

周女辯稱，自己24小時照護老婦，事發當天已連續3天沒睡覺，是老婦兒子准許她適時休息。

院方強調，院內相關設施都符合規定且通過評鑑，維修門高度僅122公分、長約74公分，僅成年人腰部高，内部佈滿管線且有坑洞，非儲藏空間或有樓地板，一般人並不會隨意開啟進入。依照老婦當時護理紀錄，當時意識應該清楚、精神狀況良好，老婦也應負部分責任。

法官認為，國軍醫院、謝男需對維修門未上鎖負責，但透過監視器畫面發現，老婦墜樓前曾經逐層試探出口，可見還有些許辨識能力，對意外也須負4成責任，最後判醫院、謝男需賠償家屬212萬元，周女無責，全案可上訴。