前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1職籃桃園永豐雲豹，今（19日）眾所矚目的首場開打，桃園在地企業「饗賓餐旅」接下永豐雲豹4場賽事的球員供餐任務，為迎接這位人氣球星，饗賓以旗下知名國民連鎖Buffet品牌「饗食天堂」的各式經典人氣美食款待霍華德；現場工作人員開心透露，霍華德私下相當親切有禮貌，對工作人員也會點頭致意，大家看到他也都非常興奮。

曾8次入選明星賽、8次最佳陣容、3次年度最佳防守球員的霍華德加入永豐雲豹後，已在台灣職籃颳起旋風。饗賓餐旅陳毅航總經理表示：「魔獸霍華德加入雲豹，是台灣籃壇一大盛事，饗食天堂有幸能參與這歷史時刻，我們感到非常開心、非常熱血。我們希望和大家一起饗受盛宴，充滿能量。」

由於依法室內活動時不得使用明火，為求展現食材美味，饗食天堂主廚克服場地限制，端出一道道經典菜色讓球員們補充能量，其中隱藏版料理的「鵝油香蔥麵包」更是為魔獸首次公開亮相，要讓霍華德品嘗台味十足的經典美食；而主廚也在現場現點現包專為球員們飲食均衡所設計的「牛蒡蘆筍手卷」，為球員們補充健康能量。

饗食天堂的經典美食「大口饗樂骨」。（饗賓餐旅提供）

經典菜色紛紛登場，像是以香料及胡椒醃漬入味、與多種蔬菜爐烤至5分熟的「爐烤現切牛排」；「大口饗樂骨」則是精選第6至16根部位的肥美豬腩排，以特製醃料醃漬24小時入味，蒸煮熟成後，再以兩段式油炸，炸至外酥內嫩，最後與孜然、辣椒等辛香料拌炒，一口咬下香酥惹味；此外，還有「福利經典鹽焗雞」、「紅酒燴牛肉」與多款甜點等。

此外，饗賓餐旅還提供內含饗食天堂、果然匯、開飯、饗泰多、真珠、小福利等6大品牌的神祕禮物共400顆扭蛋，在4場賽事的中場休息期間，由啦啦隊與現場觀眾進行歡樂互動時，贈送給幸運的觀眾朋友。