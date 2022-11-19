台東縣成功鎮農會今天舉辦三仙台臍橙節開幕典禮。（台東縣政府提供）

每年11、12月進入產季的「臍柑」，全國只有台東縣成功鎮生產，可說是橙類的「勞斯萊斯」等級，台東縣成功鎮農會今天舉辦三仙台臍橙節開幕典禮，副縣長王志輝肯定成功鎮農會積極推廣各項農產多元化產銷，縣府持續協助各農漁港促銷農漁產及商品，打造台東農產品牌。

「臍柑」種植面積共75公頃，產量約在25萬斤，在每年11、12月進入產季，比一般橘子略大，平均重量約300~350公克，口感甜中帶微酸、肉質細膩、無籽、有副果，多汁又富纖維質，經 常一上市就成搶手水果。

成功鎮農會於今日舉行2022台東縣成功鎮農會三仙台臍橙節開幕頒獎典禮，有農業產業文化系列活動暨米食推廣活動、臍橙評鑑、咖啡、木虌果方法示範多元應用成果發表會、產銷履歷及友善有機展售專區。

臍橙果品評鑑結果出爐，曾新來獲得第1名、潘朝榮為第2名、李忠和及蘇美路均獲第3名。

農業處指出，近年來行銷在地農業的多元性與農業休閒旅遊花田體驗教室正式啟用，並推出各項利用木虌果開發製作的附加產品，例如木虌果蘿蔔糕、木虌果麻糬、木虌果魚丸等，展現成功鎮多元及豐富的農業成果。