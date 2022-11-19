為打造性平觀念，桃園市社會局19日舉辦「性平好聲音」K歌比賽，15名參賽者在耳熟能詳的歌曲中，唱出歌曲中的性平意識。社會局長鄭貴華表示，唱歌有益身心健康，K歌比賽除唱歌外，也宣導無所不在的性平。

桃園市社會局表示，生活中耳熟能詳的歌曲，存在著許多傳統社會的性別刻板印象，如《阿母的手》述說著過往女性承擔家務與照顧重擔，《孤女的願望》描述女兒在重男輕女的家庭中不被重視的處境，《望春風》講述女性必須被動矜持的性別刻板印象，《酒國英雄》展現出男人不能訴苦的壓力與偏見。

比賽由觀音區廣福社區發展協會呂福龍演唱望春風獲得第一名、中壢區老人會李黃月霞演唱孤女的願望獲得第二名、樂活銀髮族協會李玉雲演唱阿母的手獲得第三名。

鄭貴華致詞引述《心事誰人知》歌詞「男性毋是無目屎，只是毋敢流出來」，強調在兩性平權的社會，為什麼男性難過的時候不能流眼淚。期許長輩在歡唱之餘，也能思考歌曲中的性別刻板印象或偏見，並在生活中做出改變，在歡樂的歌聲中認識性平、學習性平、愛上性平。

性別平等辦公室執行長、參事林香美說，桃園市府成立性平辦公室，市府性平業務更得到中央性平處鼓勵。現代婦女基金會執行長范國勇也說，他有3個姐姐，小學、初中畢業就到工廠上班，他是長男所以能繼續就學，這就是性別不平等的概念。

呂福龍說，許多歌詞都隱含性別不平等概念，如他演唱的望春風就有。獲得性平獎的莊英童演唱客家本色，他說，這首歌曲描寫先民開疆闢土，但多表現在男性上，可是女性是背後推手，也不可抹滅。另名獲得性平獎的范靜豐則是演唱「不能講的祕密」，他說，歌曲探討兩性同婚議題，而台灣在2019年同婚合法，希望繼續努力，讓大家知道異婚、同婚都是社群生活方式。