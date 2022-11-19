2022九合一大選在即，不少候選人都積極投入選戰，其中，民眾黨新竹市長候選人高虹安引發不少話題。不過，日前有高雄網友意外發現，住家附近的水溝蓋上居然寫著「高紅安四B」，雖然和候選人名稱同音不同字，但引起網友熱烈討論，事實上，「高紅安四B」與古早的遷村計畫有關。

網友梁獻元在臉書社團《路上觀察學院》發文表示，自己住在高雄市鳳山區，日前赫然發現家門口的水溝蓋上面，居然寫著「高紅安四B」，讓人不禁聯想到新竹市市長後選人「高虹安」，原PO也強調，「整條街都四B，我沒刻意選哦」。

水溝蓋上寫折「高紅安四B」引發熱議，不過這其實和早期遷村計畫有關。（圖／網友梁獻元授權使用）

照片曝光後，引起網友熱烈討論，「一語好幾關…」、「這些洞洞看起來就像監獄」、「不知道已登記的候選人能不能改名」、「笑死XD怎麼會這樣啦哈哈哈」、「好巧喔！但不知道真正的意思是？」。

除此之外，也有其他高雄市民表示，曾在水溝蓋上看過「高紅安一A」的字樣，據《自由時報》報導，民國61年時，高雄紅毛港地區建築密集，地方要求劃出臨海工業區範圍，高雄港務局便在民國64年10月研擬「大林商港區預定地遷村計畫」，協助紅毛港居民遷至鳳山、小港一帶。「高紅安」其實是縮寫，「高」意指高雄；「紅」是高雄紅毛港遷村；「安」則有安置住戶的意涵。