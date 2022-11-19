教育部高教深耕計畫第二期預計明年度開始執行，高教司長朱俊彰今(19)日表示，相關計畫將在11月底將由行政院核定，而第2期5年總經費約達新台幣970億元，比第1期增加132億元，案內新增資安強化、國際化行政支援等專章。

高教深耕計畫於112年起將邁入第2期。朱俊彰提到，10月底已請大專校院各校準備申請第2期計畫，待行政院核定後，學校即可依照校內程序提報計畫到教育部，希望最快能在明年春季拍板核定。

朱俊彰也說，為了讓計畫運作不會出現斷層，在第2期計畫核定前，也會先撥補款項讓大學維持第一期深耕計畫運作。

依照教育部計畫，高教深耕計畫第2期新增「國際化行政支持系統專章」，鼓勵大學規畫境外生學習支援、外籍教研人員工作支持、輔導境外生畢業後留台工作等，同時也新增「資安強化專章」，推動大學資通安全管理等專業工作。

根據簡報內容，各公私立大專校院均可申請提報，但專案輔導學校則不可申請。各校預計於12月15日前提報計畫，最快明年3月初可核定補助經費。