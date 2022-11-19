選戰最後黃金周末，前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫19日下午特地到新竹，與國民黨新竹市長候選人林耕仁合體車掃。（王惠慧攝）

選戰最後黃金周末，前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫19日下午特地到新竹，與國民黨新竹市長候選人林耕仁合體車掃，韓國瑜也拿起麥克風，懇請市民支持林耕仁。面對地方上耳語不斷，朱立倫表示，最關鍵時候要更團結，現在謠言滿天飛，他與議長許修睿有保持聯絡，許也已公開駁斥謠言。

韓國瑜說，自己今天是扮演啦啦隊的角色，「不怕貨比貨，就怕不識貨」，林耕仁有操守、經歷和付出，希望鄉親投給林耕仁。韓國瑜也肯定林耕仁是最有愛心的市長，把足跡踏遍全新竹大街小巷，盼新竹不會再是「一個新竹兩個世界」，不會有錢的愈有錢、窮得愈窮，也相信林耕仁有決心改變。

針對民眾黨高虹安助理費爭議，朱立倫說，助理費很麻煩、很複雜，就交給司法檢調來查清楚。他也說，民進黨就是抄襲黨、弊案黨、民主奧步黨，不是抹黑就是抹紅，林耕仁在地打拼25年，國民黨在同志在最困難的時候，也一定要力挺到底，共同努力下架民進黨。

「新竹屬於新竹市民，不是屬於民進黨或任何個人，」朱立倫也說，現在市民都在看，民進黨的市長抄襲、弊案、奧步連連，質疑這樣的政黨還能執政嗎？今從雲林趕來，就是要來幫林耕仁加油，也相信國民黨團結、努力，一定能夠勝利。

對於地方上藍白陣營的耳語不斷，林耕仁也說，不會影響選舉步調，還是依照「舒適減壓」市政願景往前走，其他就交給市民來公斷。他也會用行動讓市民見證，講的和行動都是一致，今韓國瑜和朱立倫來，就是見證國民黨團結的基本盤。

至於中廣董事長趙少康幫高虹安緩頰，林耕仁則說，選舉最重要是讓市民認同，而不是讓名嘴決定去投誰，相信市民心中有一把尺。