俄國總統普丁(Vladimir Putin)健康頻亮紅燈消息甚囂塵上，加上國內人民紛紛起義停戰，就連身邊智囊團之一、哲學家杜金也罕見發聲，呼籲推翻政權。如今外媒稱普丁早已在非洲藏好金銀財寶，日前積極與中非總統通話討論後續，以備不時之需。

據《每日鏡報》(The Mirror)15日報導，這筆價值達148億美元(約台幣4,606億)的資金包含現鈔和黃金，目前被藏在中部非洲國家「中非共和國」一處地下倉庫，交由普丁所屬傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）負責保管。據悉以現階段戰事來看，俄軍進攻不如預期，民眾對迫在眉睫的寒冬和國家疲軟狀態感到緊張，失去民心的普丁政權恐隨時垮台。

俄國官媒指出，總統普丁上週五抽空與中非共和國總統圖瓦德拉（Faustin Arcange Touadéra）電話交談，隨後選擇錯過巴厘島的G20峰會。對此，專門揭露克宮內幕的社群帳號General SVR表示，普丁此次通話的真正目的是證明圖瓦德拉的忠誠度，並討論資產轉讓事宜，間接暗示不久的將來他會造訪首都班基(Bangui)。

Putin took the time to speak to Faustin Arcange Touadera, the President of the African state, on Friday, according to official state media in Russia.https://t.co/5YdDeNM0TP — 🌊🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿ken keeping(Billy)🌈🎵 (@KeepingKen) November 16, 2022

克宮釋出的一份聲明提到，「兩國總統(俄、中非)對強化雙邊政治、經貿合作表達高度意願，包括燃料、能源等領域。」

該反派頻道還強調，普丁將中非共和國視為逃亡目標的兩個選擇之一，不過沒能確定另一個國家。「他(普丁)認為現實是可能會撤離，對他來說，意識到擁有多種且可行的選擇非常重要」，推測屆時將帶上「最愛情婦」卡巴耶娃（Alina Kabaeva）遠走高飛。