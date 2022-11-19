美中戰略競爭日益激烈，拜登政府上個月擴大晶片出口禁令口前，顯示在科技領域的競爭愈趨白熱化，但美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）則警告，美國提升自身競爭力，應該聚焦在提升創新和基礎建設等方面，而非將重心放在「摧毀大陸」。

美媒報導，桑默斯在節目上表示，美國應該著重在創新、教育和基礎建設等領域去發展，而非將重心轉移至攻擊對手，以「摧毀大陸」為目標，這是非常冒進且不幸的選擇。

上個月，拜登政府全面禁止對陸半導體晶片製造設備輸出，而此舉讓美國一些盟友感到不安。

除此之外，針對兩岸議題上，桑默斯提到華盛頓在深化台美關係上過於咄咄逼人，他警告美國應該非常謹慎，避免讓大陸認為是要試圖改變一中政策。他擔憂，「因為我認為這有升級至災難性衝突的風險」。

桑默斯表示，美國最正確的做法是，捍衛自身包括安全和公平經濟競爭的基本利益，只有如此才能在與大陸廣泛的競爭中獲勝。