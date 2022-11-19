第59屆金馬獎頒獎典禮19日晚間盛大舉行，才在今年金鐘獎奪下影后的謝盈萱，本屆金馬獨挑大樑擔任典禮主持人，一襲低胸平口長禮服閃亮登場，在訪談時也自曝其實很緊張；不過，謝盈萱紅毯上疑似踩到裙擺，差點跌倒，讓粉絲替她捏了一把冷汗。

視后謝盈萱擔任金馬59頒獎典禮主持人，梳著女人味十足的爛漫長髮，身穿深藍色長禮服，上頭閃亮亮的裝飾相當吸睛；不過，謝盈萱似乎有點緊張，在走紅毯時踩到裙擺差點跌倒，趕緊拍胸口安撫情緒，再繼續優雅地向前走。有趣的是，謝盈萱被訪問時，還模仿陳淑芳的口吻直言「很緊張」，更親吐這段期間，壓力大到身材忽胖忽瘦。

電影界一年一度的盛事，第59屆金馬獎今（19）日於台北國父紀念館展開，頒獎典禮沿襲去年只有一位主持人，由影后謝盈萱獨挑大樑，而星光大道則是由楊千霈和吳念軒攜手搭擋。

金馬59今年亮點多多，金馬主席由李屏賓接棒李安擔任，評審團主席則是香港大導演許鞍華，而還邀來金棕櫚導演是枝裕和、日本奧斯卡影后黑木瞳頒獎，出席名單星光熠熠，讓本屆典禮備受期待與關注。