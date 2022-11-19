黃秀芳再次承諾恢復369敬老禮金，全面發放，並提出產業3支箭。（吳敏菁攝）

黃秀芳競選總部19日在和美鎮舉辦造勢大會，副總統賴清德站台，疾呼要讓黃秀芳當第一名縣長。（吳敏菁攝）

選前黃金周末，黃秀芳競選總部19日在和美鎮舉辦造勢大會，蔡英文總統和副總統賴清德都來站台，現場湧入數千人，旗海飛揚，支持者沸騰。黃秀芳強調，恢復369敬老禮金，全面發放；蔡英文強調，這次不只是地方選舉，全世界都在關心台灣做出什麼選擇，地方提出需要、中央都會支持，疾呼團結改變彰化，讓風光大縣，風光再現。

蔡英文總統19日第4度到彰化力挺黃秀芳，先到員林「受賢宮」參拜贈匾、拉票，緊接著到和美鎮造勢大會，感謝彰化鄉親，2020年在彰化縣得票率超過57％，疾呼讓黃秀芳衝出更高票，中央有前瞻基礎計畫，只要能解決鄉親問題，都會支持。

蔡英文指出，黃秀芳提出恢復369敬老禮金，對手拿香跟拜，證明是很好政策，彰化很多重大建設，都是黃秀芳爭取，苦於沒有進度，台灣離岸風電風場7成在彰化外海，只要地方和中央合作，就可以發展得很好，要照顧老人、青年、小朋友，就在這次選舉，並提出3個千萬拜託，千萬要投票、千萬要拉票、千萬要為18歲公民權衝出千萬票，多一人力量，為台灣挺身而出。

黃秀芳強調，有信心拚贏這次選戰，因為鄉親看到重大建設都沒有進展，和美跨縣市大橋、大埔截水溝道路拓寬工程等，都是選前才開工、發包，彰化不能再停4年前，將和中央配合，引進高科技產業，田中工業區打造人工智慧中心，鹿港、伸港、線西等傳統產業隱形冠軍，作為離岸風電產業專區。

黃秀芳再次宣布，當選就發放年重陽節敬老禮金，每村里一個關懷長照據點，每鄉鎮都有公共托嬰中心，補貼青農貸款利息，彰化、和美、鹿港都興建社會住宅，並疾呼讓綠營提名鄉長尤瑞春等各級候選人都全壘打。

副總統賴清德站台表示，彰化縣是歷史名城，應該有最大的發展，但可惜彰化人口不斷流失，沒有引進高科技產業、行政效率差，黃秀芳提出產業三支箭，能改變低薪困境。彰化縣恢復369敬老禮金財源已經找到，當選就發放，要讓黃秀芳當第一名縣長。