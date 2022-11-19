民眾黨中西區市議員候選人許瑞宏（右）開心與小朋友同樂，觀賞《蕃薯森林奇遇記》表演。（張妍溱攝）

虎克船長、小飛俠現身台中！紙風車劇團19日在西區忠信國小演出大受好評的「蕃薯森林奇遇記」，現場聚集超過2千名觀眾，活動現場氣氛熱烈。主辦人礽豐國際餐飲股份有限公司許瑞宏表示，支持優質藝文活動，希望表演藝術能陪伴更多孩子快樂成長，紙風車文教基金會創辦人李永豐特別全程陪同觀賞。

許瑞宏同時是民眾黨中西區市議員候選人，多年來擔任紙風車劇團的社會志工，曾數次邀請紙風車劇團到台中，並多次舉辦親子藝文活動。許瑞宏說，表演藝術能陪伴孩子成長、刺激想像力，他相當支持優質藝文活動，希望讓更多孩子享受歡樂、健康的童年。

紙風車文教基金會創辦人李永豐，曾指導許瑞宏政治人物禮儀訓練課程，這次特別陪同許瑞宏全場觀賞《蕃薯森林奇遇記》。許瑞宏指出，紙風車劇團今年表演滿檔，特別喬出檔期，嘉惠中區西區的小朋友，相當感謝創辦人李永豐與團長任建誠一路上的大力支持。

許瑞宏上台致詞感謝忠信國小出借場地，讓他有機會回饋母校，回到童年成長的地方，忠信國小12月即將校慶，提前祝福母校生日快樂。許瑞宏說，政治就是生活，投入中區西區市議員參選，就是希望下一代過得更好，因此要打一場「不一樣的選舉」，用不同的方式貼近人民生活。

《蕃薯森林奇遇記》改編自經典童話《小飛俠》，劇情描述蕃薯國王生病了沒有笑容，虎克船長及小飛俠發現要治好國王的病，必須要找到「幸福鳥」。許瑞宏說，「不攻擊、不謾罵，我堅持以一場又一場的親子藝文活動，讓台中市充滿歡笑！」。

許瑞宏說，故事主角從最初互看不順眼，到最後團結一心，不僅融入環保議題，更是一個解決問題、尋找幸福、守護家園的療癒故事。感謝許多家長帶著孩子來參與，社會需要溫馨的能量，呼籲市民朋友為孩子投票，為下一代投下有希望的未來，讓中西區變得更好。