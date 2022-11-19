距九合一選舉投票日只剩7天，民進黨雙北聯合車掃來了！民進黨新北市長候選人林佳龍今天（19日）表示，他以「雙北龍中來、逗陣作夥贏」為題，預告他將與民進黨台北市長候選人陳時中，於21日上午10點進行雙北聯合車掃，一起衝出勝選氣勢，希望大家相招攏總來。

林佳龍今（19日）在臉書粉專貼文表示，雙北龍中來、逗陣作夥贏，雙北聯合車掃11月21日出發！選舉日在即，他與台北市長候選人陳時中，將在11月21日上午10點，攜手強力出擊、合體站上戰車，進行雙北聯合車掃 ，一起衝出勝選氣勢，希望大家相招攏總來。

林佳龍接著指出，​下周一早上，車隊將在新北三重集合，帶著雙北雙贏的信念出發，一路與新北、台北的市民朋友問好，最後會來到台北萬華，再次向鄉親們爭取支持。

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林佳龍相信，只要團結信念、就能迎來改變，11月21日，歡迎所有看到他和阿中部長的鄉親，揮手、吶喊來為他們加油！禮拜一早上，期待能看到各位雙北市民，他們沿途彼此加油打氣，再創民主勝利。