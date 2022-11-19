教練介紹安全守則、水彈裝備及遊戲規則。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

「義氣是蝦毀？」，青少年族群需要健康的休閒活動來抒發平時壓力，成就感更需要安全的環境來挑戰增長。高雄市少年隊與高雄市政府少年輔導委員會，於今日辦理「勇者傳說-水彈對戰」團體輔導活動，免費提供青少年體驗水彈槍的對戰遊戲，安全地挑戰自我極限。

高雄市少年警察隊與高雄市政府少年輔導委員會於19日，辦理「勇者傳說-水彈對戰」團體輔導活動，免費提供青少年體驗水彈槍的對戰遊戲，可安全地挑戰自我極限。這次對戰使用的水彈槍安全性高，只要佩戴護目鏡就可以放心玩耍，不用擔心對身體和周邊物件造成破壞，且不會產生汙染、環境清理問題。安全性高於軟氣槍和漆彈槍，是非常適合親子同樂的新型態槍，少年們盡情奔跑、射擊後，各個都汗流浹背、氣喘吁吁，直呼：「好刺激、好緊張！」，也滿足當英雄的快感。

活動全程有警員、社工陪伴下確保安全，少輔會社工也應用輔導專業，藉由有趣的團康遊戲向少年進行反毒宣導，以小團體引導少年探索自己對勇敢的定義和自我形象的期許，在愉快的氣氛中適時引導建立正確的價值觀，達到預防犯罪的效果。

少輔會服務對象為高雄市12至18歲少年，辦理多樣化的活動，例如平時課後的「點亮家中溫暖燈才藝班」，提供少年放學後有合適去處，減少在外遊蕩，並藉多元課程引導少年探索興趣。另外，還有寒暑假營隊和周末假日活動，為青少年提供有趣的健康休閒。