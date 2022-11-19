在台東金樽漁港舉辦的國際衝浪公開賽男女子積分賽，吸引許多攝影玩家前往拍攝。（莊哲權攝）

在台東金樽漁港舉辦的國際衝浪公開賽男女子積分賽，吸引許多攝影玩家前往拍攝。（莊哲權攝）

在台東金樽漁港舉辦的國際衝浪公開賽男女子積分賽，吸引許多攝影玩家前往拍攝。（莊哲權攝）

在台東金樽漁港舉辦的國際衝浪公開賽男女子積分賽，經7天激戰，由澳洲選手Jarvis Earle獲得男子短板QS3000積分賽冠軍，日本選手Nanaho Tsuzuki登上女子短板QS5000積分賽冠軍寶座，明日壓軸賽事「復古男女長板特別賽」，由台灣在地衝浪好手帶領後輩共同戰浪金樽。

2022台灣國際衝浪公開賽女子短板QS5000積分賽及男子短板QS3000積分賽，今日上午舉行4強準決賽，接著展開冠亞軍哈上的競技，高積分和高額獎金讓選手使出渾身解數搶奪冠軍。

其中，女子短板QS5000積分4強賽是兩組日本對上澳洲的組合，最後由兩位日本籍的女子選手Nanaho Tsuzuki和Minami Monaca挺進冠軍爭奪戰，同為隊友的兩人在細心選浪應戰下，由Nanaho Tsuzuki獲得12.23分得到女子短板冠軍，也是第一次拿到QS賽事冠軍。

男子短板QS3000積分賽4強由澳洲籍男子選手，被譽為「明日之星」的Jarvis Earle和 身為WSL世界總冠軍巡迴賽外卡的澳洲籍選手Reef Heazlewood挺進決賽，是先進與後輩的對決，在多次騰躍動作後，Jarvis Earle積極表現讓他一舉奪冠。

台東縣政府表示，周邊活動持續到明日，壓軸賽事「復古男女長板特別賽」預計於明日上午8時30分進行，由台灣在地衝浪好手帶領後輩共同戰浪金樽，歡迎大家到金樽觀看，同時享受周邊市集的「浪慢」氛圍。