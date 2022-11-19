鬼鬼（吳映潔）從節目《我愛黑澀會》出道，給人鬼靈精怪的可愛的形象，一直以來都人氣不減，工作忙碌的她，時常會透過社群平台和粉絲互動，有時還開直播卸妝，真實不做作的性格受到許多粉絲喜愛，近日她在社群平台曬出黑白照，無奈透露「正在反省中」，前輩黃子佼一看就懂了。

鬼鬼昨（18）日在facebook發文慶祝出道紀念日：「在這個圈子17歲了…我還是未成年少女」，她開心和粉絲們喊話：「17週年快樂，謝謝你們愛在我身邊」，她順帶透露沒有在Instagram發文的原因，之前PO了一張小孩子裸著背部的照片，結果遭系統審核，至今都沒有好，依然不能發文，並用大哭表情符號表達心情「然後就一片黑暗了」，只能靠臉書和大家交流，讓她無奈直呼「我正在反省中」。

黃子佼很有共情「抓很嚴」，鬼鬼也回應：「真的～」，有粉絲力挺鬼鬼「為什麼要反省呢？妳最棒了！！」鬼鬼則幽默坦承「不應該po孩子裸照」，有粉絲虧鬼鬼「實際上是老妹了」，鬼鬼謙虛回答「您說的沒錯哈哈哈」。

日前鬼鬼和好友炎亞綸在綜藝節目《嗨！營業中》人氣翻漲，兩人曬出一同拍的雜誌照片，鬼鬼一身白色套裝加上頭紗，很有另類婚紗照的氛圍，炎亞綸更寫下「我們結婚了～這是我們的孩子～緬緬」，讓超多粉絲一下子誤會，以為他們是要官宣戀情，仔細看才發現他說的孩子是一隻貓，讓許多人會心一笑。