國聖燈塔是環島人士必到打卡的台灣本島極西點，燈塔鐵架卻年久生銹，交通部航港局修建後重現經典黑白相間鐵塔造型，19日完工啟用，雲嘉南管理處順勢行銷濱海2條多元自行車路線，打造有收集希望之意的「集希」郵筒，提供遊客到此一遊時投遞紀念明信片。

國聖燈塔重建啟用，經典黑白相間燈塔風華再現。（交通部航港局提供／程炳璋台南傳真）

七股區國聖港燈塔19日重建完工啟用，鐵塔維持經典黑白鐵架造型，燈塔聳立在有「台版撒哈拉沙漠」之稱的頂頭額沙洲，被形容宛如荒漠中的一盞明燈。

交通部觀光局主推包括台江33號與北門夕鹽段2條多元自行車路線，前者路線景點包含國聖燈塔，沿途經過的秘境景點更值得車友收藏。交通部盼藉燈塔翻新啟用，吸引更多觀光人潮騎玩2條多元自行車線。

交通部長王國材表示，國聖港燈塔的名氣還沒有其他極北、東、南點燈塔有名，卻是唯一在沙洲中聳立的燈塔，絕對最具特色。

配合交通部航港局的國聖燈塔重建啟用儀式，雲嘉南管理處19日舉辦自行車騎遊活動，出席車友可獲得「集希明信片」與限量500張的「國聖港燈塔」郵票，在「集希」郵筒投遞希望。