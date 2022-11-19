台中市議員候選人蔡怡萱變身為農村特派員，幫忙農友行銷農特產品。（蔡怡萱競選總部提供）

台中市議員候選人蔡怡萱變身為農村特派員，幫忙農友行銷農特產品。（蔡怡萱競選總部提供）

台中市豐原區農會19日舉辦「豐農創新‧柑甜四季」農特產活動，台中市議員候選人「豐后女將」蔡怡萱變身為農村特派員，在現場進行訪問近百個攤位，大力介紹農特產品，希望增加農友們銷售量。

「豐農創新‧柑甜四季」活動有優質椪柑評鑑競賽、親子／長幼料理廚神競賽、家政班料理競賽，以及三章一Q當季優質農產品展售、學校小小農夫市集展售暨成果展示等，內容豐富，吸引許多民眾前往。

競賽活動頒完獎結束後，「豐后女將」蔡怡萱變身為豐原農會農村特派員，走入各攤位，一一訪問介紹各攤位販售的農產品與特色。

蔡怡萱表示，她的父親是豐原區農會總幹事蔡森揚，這次出來參選市議員，主要就是要為農民發聲，因此在競選期間，已經提出許多替農民爭取福利的農業政見。她從小就經常跟隨父親到各果樹產銷班的果園巡視，因此對於豐原區各產銷班所生產的柑橘都很熟悉，因此變身為農村特派員，可謂駕輕就熟。

目前正值豐原椪柑盛產期，豐原椪柑果實碩大又甜且多汁，深受消費者喜歡，其它豐原的特產蜂蜜、芋頭、酪梨、小黃瓜、櫛瓜、玫瑰花等，以及家政班製作的蘿蔔糕、芋頭粿、菜脯乾等，蔡怡萱也都如數家珍，說的讓人垂涎三尺，也想掏錢買來吃吃看。

蔡怡萱提到，因為她是農家出身，了解農友們工作的辛苦，以及務農靠天吃飯、收益不高的困境，她若能當選市議員，一定會在市議會替豐后農民發聲，為農民爭取福利，也會盡心盡力替豐原、后里的民眾，爭取更多建設與福利，改變豐后，讓豐原、后里更加繁榮進步。