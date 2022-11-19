民進黨澎湖縣長候選人陳光復19日在總部召開「反貪腐廉政承諾書」記者會，率先簽署「廉政承諾書」，宣示當選縣長之後不利用本身職務濫用特權，謀取不當財務，三等親不擔任縣府職務，不參與縣政決策等各項承諾。不過無黨籍葉竹林表示，反貪腐本來就是所有軍、公、教人員最基本的要求，更何況還有多項法律在規範，在選前才宣示反貪腐，實在讓人感到奇怪。

陳光復表示，現任縣長賴峰偉執政期間，縣政一片一片的烏雲，有湄京集團土地案、鑰匙圈圖利兒子、任用子侄擔任縣府職務、地下停車場案等弊案疑雲，再加上滿意度民調吊車尾，4年縣政空轉，讓澎湖人蒙羞。

陳光復說他堅持清廉、勤政、愛澎湖，在此簽下承諾書宣誓決心，也由團隊成員送至其他2位縣長候選人競選辦公室，許澎湖縣政未來一個乾淨的政風。不過葉竹林、賴峰偉的辦公室人員都婉拒接受，不願跟隨作秀起舞。

葉竹林總部表示，陳、賴這段期間互控對方貪污，賴峰偉指控陳光復任內建國際廣場貪污，別的縣長6百萬就可以完成，他卻花了二億多，陳光復竟然毫無反應，難道頼峰偉的指控為真？而賴峰偉為兒子向天后宮關說紀念品事件，蔡光明指證歷歷，賴峰偉同樣不敢辯解。陳、賴如果要討論反貪腐，應該先對自己所涉及的「疑案」說淸楚、講明白，否則簽一百張聲明書都是廢紙一張。